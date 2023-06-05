С коктейлем в руках и топе от украинского бренда: роскошная Алина Байкова показала новые фото

Украинская супермодель Алина Байкова проводит сейчас время в Великобритании. На своей странице в Instagram красавица делится снимками с поклонниками, показывая некоторые моменты своей жизни.

Воскресенье модель начала красиво - сходила позавтракать в кафе на улице. В руке у Алины был коктейль, а одета она была в гламурный лук, в котором сочетала люксовые и украинские бренды.

В частности, модель одела бежевый корсетный топ украинского бренда KATRINE K., декорированный белым бисером, а также солнцезащитные очки в белой оправе от бренда Céline. Волосы она распустила, сделала легкий макияж и длинный белый маникюр.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Напомним, во время Каннского кинофестиваля, который проходил во Франции, модель появилась на красной дорожке в мини-платье с нецензурной фразой о российском диктаторе Путине - F*ck you Putin. Таким образом модель решила напомнить всему миру, что в Украине продолжается война и россияне ежедневно убивают украинцев.

Алина Байкова / Фото: Associated Press

Но демонстрации надписи помешали охранники мероприятия, которые сразу же окружили Алину.

Алина Байкова / Фото: Associated Press

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