С коктейлем в руках и топе от украинского бренда: роскошная Алина Байкова показала новые фото

Звезда активно поддерживает украинских производителей, поэтому носит вещи отечественных брендов практически всегда.
Украинская супермодель Алина Байкова проводит сейчас время в Великобритании. На своей странице в Instagram красавица делится снимками с поклонниками, показывая некоторые моменты своей жизни.
Воскресенье модель начала красиво - сходила позавтракать в кафе на улице. В руке у Алины был коктейль, а одета она была в гламурный лук, в котором сочетала люксовые и украинские бренды.
В частности, модель одела бежевый корсетный топ украинского бренда KATRINE K., декорированный белым бисером, а также солнцезащитные очки в белой оправе от бренда Céline. Волосы она распустила, сделала легкий макияж и длинный белый маникюр.
Напомним, во время Каннского кинофестиваля, который проходил во Франции, модель появилась на красной дорожке в мини-платье с нецензурной фразой о российском диктаторе Путине - F*ck you Putin. Таким образом модель решила напомнить всему миру, что в Украине продолжается война и россияне ежедневно убивают украинцев.
Но демонстрации надписи помешали охранники мероприятия, которые сразу же окружили Алину.
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