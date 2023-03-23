С колье в виде пантеры: участница "Холостяка-12" позировала без бюстгальтера и макияжа

Участница романтического реалити-шоу "Холостяк-12" – актриса Виктория Варлей – порадовала фолловеров новой пикантной фотографией.

На ней Вика позирует топлес. В кадр попала только небольшая верхняя часть ее декольте. Получилось загадочно и обольстительно.

Шею актриса украсила роскошным колье с камнями в виде пантеры. Волосы она распустила и была без макияжа. На лицо Варлей нанесла косметическую маску. В ушах были лаконичные серьги-звезды.

Виктория Варлей/Instagram

В посте Вика призналась, что в юном возрасте, чтобы не выделяться, она не выражала своего мнения. Сейчас она изменилась и ей очень нравится говорить, что она думает, несмотря на то, соглашаются ли с этим другие. Это ее делает особенной. Своим подписчикам Варлей советует делать то же – не бояться выражать свою точку зрения.

"В подростковом возрасте я редко высказывала свое мнение, именно потому, что чаще всего я была не согласна с большинством людей, поэтому я просто молчала и кивала головой, чтобы не казаться белой сорокой!

Сейчас наоборот, мне нравится, что мое мнение не всегда совпадает со всеми, это и делает меня особенной, и если ты еще не научилась это делать, то я искренне рекомендую попробовать!

Люди всегда замечают людей со своей точкой зрения, если ты с чем-нибудь не согласна обязательно говори об этом!

"А если я столкнусь с критикой?" Запомни важную вещь, как только тебе становится все равно на бессмысленную критику в твой адрес, именно с этого момента начинается СВОБОДА!" – написала актриса.

Напомним, другая участница проекта "Холостяк-12" Марина Голд показала эффективные упражнения для упругости ягодиц.

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