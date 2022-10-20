С колосьями пшеницы и в платье из мешковины: новый образ Екатерины Бужинской

Артистка продемонстрировала лук с глубоким смыслом.
Екатерина Бужинская показала новые фотографии из интересной фотосессии. Певица предстала перед объективом фотокамеры в символическом аутфите.
На Екатерине было платье из мешковины с широкими рукавами. Образ она дополнила коричневым плетеным головным убором, спадавшим ей на плечи.
Лук звезда дополнила аккуратной прической и красивым макияжем в нюдово-коричневых оттенках.
В руках Бужинска держала букет из колосков пшеницы.
В посте артистка опубликовала пронзительное стихотворение В. Кравченко об ужасных реалиях войны, развязанной Россией против Украины.
"Кричать голодні - "Поможіть!
Порти давайте розблокуєм!"
Вам Україна не болить –
"Міста всі потім відбудуєм.
Ви лише дайте нам зерна,
На п’яти голод наступає".
А те, що в нас іде війна?
Від куль щодня хтось помирає.
А те, що в нас крадуть зерно,
Вивозять фурами до себе.
Ці факти вам, ніби кіно,
То ж не у вас палає небо.
А як родину повернуть?
Ні чоловіка, ні дитини…
Жінки собі волосся рвуть,
Чорну вдягаючи хустину.
Як не своє, то не болить?
Своя сорочка ближча тілу.
Ви їсти хочете, ми – жить!
Хіба вам є до того діло?
Загородили ми грудьми
Весь світ. Тож не ховайте очі.
Ми вберегли вас від війни,
Лише у нас тривожні ночі.
Немає у людей житла,
Зруйновані міста і села.
Щодня могили і тіла,
Усіх, які за вас померли.
Бо то на нас цей звір пішов.
Коли б його не зупинили –
Уже й до вас би теж прийшов
І вже б у вас росли могили.
Цей звір роками кров смоктав
І сіяв смерть, а всі мовчали.
Його здолати час настав,
Бо зовсім не на тих напали!
Та замість нам допомогти
Здолати зло та жити в мирі.
Відкрити просите порти,
Піти на поступки росії.
А як же ми? Усі мовчать…
Лунають лиш слова красиві.
Ракети нам щодня летять,
А ви з родинами… Щасливі…
Що в нас "котли" і геноцид,
Що нас з лиця землі стирають.
Нас просто знищують, як вид,
Бо сил здолати нас не мають.
Ви мовчите… Вам би зерна…
Що трапилось з цим білим світом?
Бажаю вам, щоб крик - "Війна!"
Не чули ви і ваші діти…."
Напомним, в прошлый раз Екатерина продемонстрировала образ в черном платье-вышиванке с перфорацией и с коралловым ожерельем.
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