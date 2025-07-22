С кольцами с огромными бриллиантами: 76-летняя Вера Вонг сходила в спортзал

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

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Известный американский дизайнер Вера Вонг, которая недавно отпраздновала 76-летие на шумной вечеринке в Париже, опубликовала в своем Instagram фото и видео из спортзала. Она занялась кардиотренировкой на беговой дорожке.

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера позировала в майке от своего бренда с крупным принтом в виде кольца с ограненным бриллиантом. На ее пальцах также были кольца с очень крупными камнями. Судя по подписи под снимками, это тоже бриллианты.

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

«Иногда просто нужно немного шика в спортзале…», — написала Вонг и добавила, что выпустила именную коллекцию украшений Vera Wang LOVE TRUE с выращенными искусственно в лаборатории алмазами.

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Хотя фото были сделаны больше для рекламы, судя по данным на мониторе тренажеры, Вера таки позанималась на дорожке почти полчаса.

Ранее, напомним, 76-летняя Вера Вонг посетила Неделю моды в Париже как гостья и была в центре внимания.

Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг и Ванесса Хадженс / © Associated Press Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг и Ванесса Хадженс / © Associated Press Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images