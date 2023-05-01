С коробкой на голове: 19-летняя Милли Бобби Браун оригинальным образом спряталась от папарацци

Актриса решила пошутить и не показывать лицо фотографам.
Звезда сериала "Очень странные дела" - 19-летняя Милли Бобби Браун - посетила Милан со своим женихом Джейком Бон Джови, сыном рок-музыканта Джона Бон Джови. Пару сфотографировали в аэропорту Мальпенса, когда они шли, держась за руки.
Молодую актрису ожидало много поклонников и фотографов, вероятно, поэтому она решила спрятаться от любопытных глаз за обычной картонной коробкой, которую надела на голову. На коробке Милли нарисовала лицо маркером.
На ней также был удобный костюм от Rotate и коричневые угги, в руке она держала телефон, а на безымянном пальце у нее красовалось кольцо с бриллиантом, которое недавно ей преподнес бойфренд.
Позже пара посетила одно из мероприятий, на которое и прилетели. Милли переоделась в костюм от Casablanca, рубашку от AMI и ботильоны на каблуках от Terry de Havilland.
Видео с мероприятия она опубликовала в Instagram.
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