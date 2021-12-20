С короной и в платье с сексуальным декольте: Екатерина Бужинская продемонстрировала новогодний образ

С короной и в платье с сексуальным декольте: Екатерина Бужинская продемонстрировала новогодний образ

Артистка показала снимки из новогодней фотосессии.

Екатерина Бужинская готовится к Новому году. Артистка примеряет уже новогодние образы, один из которых продемонстрировало в Instagram.

На снимках певица предстала в бело-золотистом платье с сексуальным пышным декольте и обнаженными плечами.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Аутфит она дополнила роскошной короной с камнями и не менее роскошным ожерельем-чокером на шее. В ушах у нее были серьги в виде звезд. Красивый макияж с акцентом на пышных ресницах завершили лук артистки.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

В подписи к фото Екатерина пригласила всех встретить Новый год в Трускавце, где она будет выступать.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

"Друзья!!! До Нового года осталось не так много времени. Если вы еще не определились, где встречать Новый 2022 год, приглашаю в прекрасный, курортный город Трускавец. Встретим вместе", — написала Бужинская.

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