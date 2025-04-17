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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
61
Время на прочтение
1 мин

С короткой стрижкой и эльфийскими ушами: Зендея занялась спортом в "космосе"

Актриса снялась в рекламе одежды для спорта.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Зендея/instagram.com/on

Зендея/instagram.com/on

28-летняя американская актриса Зендея приняла участие в съемках промокампании для спортивного бренда On. Кампейн был снят в стиле трейлера к выдуманному научно-фантастическому фильму и локацией для съемок стал космический корабль.

instagram.com/on

instagram.com/on

Актриса смогла продемонстрировать свою отличную физическую форму и подтянутое спортивное тело.

instagram.com/on

instagram.com/on

instagram.com/on

instagram.com/on

Звезда примерила обтягивающие костюмы, ромперы, топы и шорты и даже скафандр.

instagram.com/on

instagram.com/on

Короткая стрижка и острые уши, похожие на эльфийские, стали частью образа Зендеи.

instagram.com/on

instagram.com/on

Интересно, что актриса начала свою карьеру с Disney — она стала известной благодаря роли Рокки Блю в сериале «Танцевальная лихорадка», а огромную популярность ей принес сериал «Эйфория», где она сыграла роль Ру Беннет, за которую она дважды получила премию «Эмми». Зендея также пробовала себя в музыке и даже выпустила дебютный альбом в 2013 году. Актриса считается одной из самых стильных звезд в мире.

instagram.com/on

instagram.com/on

Ранее, напомним, Зендея повторила культовый образ певицы Шер. Она приняла участие в церемонии включения в Зал славы рок-н-ролла 2024 года в Rocket Mortgage Fieldhouse, на которой появилась в смелом золотом платье с пикантным декольте, голым животом и разрезом спереди, сочетая наряд с золотыми туфлями-лодочками на каблуках.

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Дата публикации
Количество просмотров
61
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