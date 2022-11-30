С короткой стрижкой и в черно-белом платье: Деми Ловато посетила мероприятие UNICEF

Американская поп-певица Деми Ловато стала одним из гостей мероприятия UNICEF, которое проходило в Нью-Йорке.

Деми Ловато / Фото: Associated Press

Перед камерами звезда появилась в довольно необычном черно-белом платье со спущенной линией плеча и драпировкой на лифе от бренда Hellessy, которое она дополнила высокими перчатками.

Верхняя часть платья была сшита в виде спущенной с плеч белой рубашки, немного оголяющей спину. Дополнили этот образ украшения от David Yurman и обувь от Stuart Weitzman. Стилистом образа стала Дайанна Гарсиа. Также стоит обратить внимание на короткую стрижку звезды, которая ей очень шла. За последние годы девушка не раз экспериментировала с прическами и, похоже, наконец-то нашла свой стиль.

Деми Ловато / Фото: Associated Press

Кстати, платье в коллекции бренда Hellessy новинка, и показали они его всего несколько недель тому назад.

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