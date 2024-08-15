С короткой стрижкой и в штанах-баллонах: 54-летняя Наоми Кэмпбелл удивила новым образом

54-летняя британская модель и супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл стала главной звездой специального выпуска журнала Harper’s BAZAAR. На обложке глянца она появилась в новом стильном образе. Наоми позировала с короткой стрижкой и в оригинальных штанах-баллонах от ALAÏA.

"Это имя известно во всем мире, и оно стало неразрывно связано с модой и модельным бизнесом. Она сломала барьеры и переписала правила, собрав ошеломляющее количество обложек журналов, рекламных кампаний люксовых брендов и появлений на подиуме. Хотя ее карьера, как и любая другая, имела свои подводные камни, она всегда возвращалась лучше. Проще говоря, она культовая. Взять на себя лидерство никогда не бывает легко, но она делает это с изяществом и стилем", - пишет редактор Harper’s BAZAAR.

Наоми примерила и другие стильные наряды от Loewe, Ferragamo, Michael Kors и других, дополняя их роскошными аксессуарами Bvlgari.

Напомним, ранее Наоми Кэмпбелл посетила фотосессию в Лондоне, посвященную предстоящей выставке "Наоми: в моде", приуроченной к 40-летию карьеры модели. Она надела серый костюм от бренда Alexander McQueen из коллекции прет-а-порте осень-зима 2000. Наряд состоял из удлиненного жакета и укороченных брюк, которые она сочетала с черной рубашкой и туфлями на каблуках.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

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