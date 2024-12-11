С короткой стрижкой: топ-модель Алессандра Амбросио показала, как выглядела в 13 лет

Бразильянка попала в модельный бизнес достаточно рано – в 12 лет, а уже в 15 дебютировала на конкурсе Elite Model Look.

43-летняя бразильская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – с детства мечтала стать моделью и вдохновлялась работами таких супермоделей, как Клаудия Шиффер. Поэтому в возрасте 12 лет записалась в бразильскую модельную школу и начала осваивать желанную профессию.

В своем Instagram Але решила показать свой первый фототест. Фототест для моделей – это фотосессия, цель которой – демонстрация внешности модели для портфолио, поэтому фото делаются без макияжа и в простой одежде.

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

На фото юная модель запечатлена в черном платье и с кулоном на шее. У нее короткая пышная стрижка. Судя по подписи, Амбросио было тогда всего лишь 13 лет.

Карьера Алессандры сложилась очень успешно: в 2004 году она официально стала "ангелом" Victoria's Secret, а принимала участие в его шоу с 2000-го по 2017 год. Она неоднократно попадала в списки самых высокооплачиваемых моделей мира. А в недавнем камбек-шоу бренда она вышла на подиум в просто сногсшибательном образе – черном кружевном боди, которое сочеталось с сетчатой юбкой и босоножками от Rene Caovilla с ремешками-пружинами. Неотъемлемой частью образа стали гламурные крылья.

Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

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