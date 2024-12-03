С корсетом и круглыми украшениями-висюльками: Холли Бейли, сыгравшая в "Русалочке", сияла на мероприятии

Очаровательная 24-летняя актриса Холли Бейли, сыгравшая в ремейке сказки "Русалочка", посетила церемонию вручения наград Fashion Awards 2024, которая прошла 2 декабря в Лондоне. Это мероприятие часто называют "модным Оскаром".

На этом событии она блистала в наряде оттенка айвори, который подчеркивал ее фигуру. Он состоял из тесного корсета с асимметричным подолом и длинной юбки, которая была выполнена из более легкой ткани.

Главным украшением наряда стал декор в виде длинный висюлек с большим круглым декором, а также бусины разного размера, длины и оттенка. Такие украшения крепились к корсету спереди с сзади.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Носила свой костюм девушка в сочетании с золотыми босоножками и несколькими украшениями. Волосы она заплела в любимые афро-косички, а на лице сделала макияж с блестящими тенями на глазах.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Ее сестра - Хлоя - тоже посетила церемонию в Лондоне, но выбрала более дерзкий наряд - черное обтягивающее латексное платье с декольте.

Хлоя Бейли / Фото: Associated Press

Напомним, что недавно стало известно, что 24-летняя Холли разошлась с известным рэпером после трех лет отношений. У пары остался общий ребенок. Однако в своем публичном заявлении они отметили, что несмотря на расставание, остались друзьями и продолжать вместе заботится о сыне. После этого известия Холли вышла на публику в гламурном платье и выглядела очаровательно.

Читайте также:

Холли Бейли - новая Русалочка (20 фото)