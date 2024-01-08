С корсетом и полупрозрачной кружевной юбкой: рассматриваем пикантное белоснежное платье Элизабет Олсен

В ночь с 7 на 8 января в американском городе Лос-Анджелесе состоялась 81-я церемония награждения кинопремии "Золотой глобус". Мероприятие уже традиционно стало первой масштабной красной дорожкой нового года.

Среди гостей церемонии в этом году была актриса Элизабет Олсен, поскольку ее номинировали в категории "Лучшая женская роль в ограниченном сериале, сериале-антологии или фильме, снятом для телевидения" за свою работу в мини-сериале "Любовь и смерть". Однако статуетку она уступила актрисе Али Вонг за ее работу в сериале "Грызня".

На красной дорожке в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз она появилась в белоснежном платье от британского бренда Vivienne Westwood, украшениях от REZA и обуви Jimmy Choo.

Элизабет Олсен / Фото: Associated Press

Платье актрисы было довольно смелым, ведь имело корсет, который подчеркивал талию, и полупрозрачную кружевную юбку до пола. Также платье украшало кружево на бюсте и шлейф. Образ Элизабет дополнила красным маникюром и помадой, а также лаконичной прической с пробором.

Элизабет Олсен / Фото: Associated Press

Напомним, что в основу сериала "Любовь и смерть" легла реальная история, которая произошла в 1980-х годах с женщиной по имени Кэнди Монтгомери. Она вела довольно стереотипную и скучную жизнь - была примерной домохозяйкой и пела в церковном хоре. Но также за закрытыми дверями женщина скрывала некоторые тайны, которые в результате привели к трагедии - она зарубила топором свою подругу. Шоу имеет высокий рейтинг и неоднократно входило в перечень лучших сериалов 2023 года.

Также среди гостей церемонии были Дженнифер Лопес в розовом платье от Nicole + Felicia, Марго Робби в наряде от Armani Privé, а также роскошная Тейлор Свифт в зеленом сверкающем луке от Gucci.

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