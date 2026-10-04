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С косой до пояса и в платье с цветами и лентами: Сара Джессика Паркер с мужем на гала-вечере в Нью-Йорке
61-летняя актриса выбрала для светского выхода романтический наряд с цветочной вышивкой и удивила всех необычной прической с длинной косой.
Сара Джессика Паркер посетила осенний гала-вечер моды New York City Ballet, который состоялся в театре Дэвида Х. Коха в Нью-Йорке. На красной дорожке звезда сериала «Секс в большом городе» позировала вместе со своим мужем — актером и режиссером Мэттью Бродериком.
Сара появилась на мероприятии в нежном романтичном образе. На ней было полупрозрачное платье кремового оттенка из коллекции прет-а-порте Simone Rocha осень-зима 2026–2027.
Наряд длины миди имел V-образное декольте, рукава длиной три четверти и пышную юбку. Платье было украшено мелкой цветочной вышивкой, а ее главной изюминкой стали длинные атласные ленты нежно-розового цвета, которые переплетались сквозь декоративные отверстия спереди и по бокам и спускались почти до пола.
Аутфит актриса дополнила туфлями с заостренным носком, украшенными стразами и пряжками, а также белой сумкой с ажурной перфорацией.
Особое внимание привлекала прическа знаменитости. Сара собрала волосы в высокую объемную косу, которая доходила почти до бедер, и вплела в нее длинные розовые атласные ленты в тон платью. Такая прическа придала ее образу сказочность и прекрасно гармонировала с романтичным нарядом.
Паркер сделала макияж с акцентом на глазах, которые подчеркнула черными стрелками и изумрудными тенями, а губы накрасила глянцевым блеском. На ней также были жемчужные серьги-пусеты, цепочка с подвеской и кольцо.
Ее муж Мэттью Бродерик выбрал для вечера классический черный смокинг с белой рубашкой и черным галстуком-бабочкой. На лацкане его пиджака красовался белый цветок.
Напомним, Сара Джессика Паркер раскрыла секрет своей любви к обуви.