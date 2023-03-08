С котенком на руках: папарацци сделали милые кадры Сары Джессики Паркер на съемках "И просто так…"

Сейчас 57-летняя актриса Сара Джессика Паркер снимается во второй части сериала "И просто так…", и вчера, 7 марта, ее в очередной раз подловили на работе. Съемки проходили на балконе роскошного дома в Нью-Йорке, но, что там делала героиня актрисы, пока тайна.

Папарацци удалось сделать несколько снимков Паркер, когда она вышла на балкон, в тот момент актриса держала на руках серого котенка. Также Сара Джессика была одета в довольно милое платье кремового оттенка, лиф у которого был расшит бисером.

Звезда дополнила свой образ укороченной накидкой с рукавами и манжетами, которая была полностью расшита пайетками серого и нежно-персикового оттенка.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

На лице у нее был макияж с румянами, а волосы ей уложили в легкие волны.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Появление кота в сериале довольно неожиданное. На протяжении всех предыдущих сезонов в "Сексе в большом городе" животные были у Шарлотты, Эйдана, также были некоторые эпизодические сцены, где появлялись собаки разных пород. Кот был домашним любимцем Миранды, но вот у Кэрри домашних животных в шоу не было.

Также в официальном аккаунте с костюмами "И просто так…" команда опубликовала снимок с оригинальными сумками, которые появятся в сериале в этом сезоне. На фото можно заметить клатч от Mr. Ernest Magazine Clutch в виде журнала Cosmopolitan, который застегивался на коричневый ремешок.

Этот аксессуар уже попадал в кадр, и его Паркер сочетала с малиновым пиджаком и золотистым платьем.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

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