С котом на плече: Олег Винник поделился в соцсети новыми снимками

Артист похвастался подарком от поклонницы.
Олег Винник порадовал своих волчиц новыми фотографиями и показал подарок от поклонницы.
Артист предстал на снимках в серой рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами. На плече у него была маленькая мягкая игрушка — кот, который сидит на коврике с инициалами певца OV, которые стали его логотипом.
Олегу так понравился сюрприз, что он с ним устроил целый фотосет.
"Пополнение в семействе кошачьих", — написал певец под фото.
А поклонница, которая подарила котика написала в комментариях: "Очень радостно, что мой подарок понравился".
Другие фанатки Винника тоже не оставили фотографии без комментариев. Они в восторге от снимков: "Два котика на фото", "Какие милые фото. Нельзя оторвать глаз от вас", "Такое милое и нежное пополнения. Супер!", "О Боже ... какие милые фото! А взгляд, Олег! Ну что же вы на ночь такую красоту показываете? Впереди у нас опять бессонная ночь", "Ваууууууууууу классно, котик очень милые, как и ваш взгляд ".
Ранее певец показал снимки в оливковой толстовке на молнии, которую до половины расстегнул, и в темных джинсах.
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