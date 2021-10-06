С котом на плече: Олег Винник поделился в соцсети новыми снимками

С котом на плече: Олег Винник поделился в соцсети новыми снимками

Артист похвастался подарком от поклонницы.

Олег Винник порадовал своих волчиц новыми фотографиями и показал подарок от поклонницы.

Артист предстал на снимках в серой рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами. На плече у него была маленькая мягкая игрушка — кот, который сидит на коврике с инициалами певца OV, которые стали его логотипом.

Олег Винник / Instagram Олега Винника

Олегу так понравился сюрприз, что он с ним устроил целый фотосет.

Олег Винник / Instagram Олега Винника

"Пополнение в семействе кошачьих", — написал певец под фото.

Олег Винник / Instagram Олега Винника

А поклонница, которая подарила котика написала в комментариях: "Очень радостно, что мой подарок понравился".

Другие фанатки Винника тоже не оставили фотографии без комментариев. Они в восторге от снимков: "Два котика на фото", "Какие милые фото. Нельзя оторвать глаз от вас", "Такое милое и нежное пополнения. Супер!", "О Боже ... какие милые фото! А взгляд, Олег! Ну что же вы на ночь такую красоту показываете? Впереди у нас опять бессонная ночь", "Ваууууууууууу классно, котик очень милые, как и ваш взгляд ".

Ранее певец показал снимки в оливковой толстовке на молнии, которую до половины расстегнул, и в темных джинсах.

Олег Винник / Instagram Олега Винника

Читайте также: С щетиной и в рубашке цвета хаки: загадочный Олег Винник позировал возле самолета

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку