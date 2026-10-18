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С красивой прической и в фисташковой юбке со шлейфом: Памела Андерсон очаровала нежным аутфитом
59-летняя голливудская актриса продемонстрировала красивый лук от Carolina Herrera.
Памела Андерсон посетила шестой ежегодный гала-вечер Academy Museum Gala, который состоялся в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.
На мероприятии знаменитость появилась в нежном изысканном образе от Carolina Herrera из коллекции prêt-à-porter весна-лето 2027 года, созданной креативным директором бренда Весом Гордоном.
На Памеле была классическая белая рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами, которую она сочетала с длинной воздушной юбкой нежного фисташкового оттенка.
Юбка была сшита из легкого полупрозрачного шифона, имела высокую посадку, пышный силуэт и длинный шлейф, который красиво расстилался по полу. Талию актрисы украшал большой бант из той же ткани.
Аутфит Андерсон дополнила маленьким салатовым клатчем с золотистой фурнитурой. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики, а на шее — оригинальное колье. Особое внимание привлекала прическа звезды — она сделала объемную укладку с локонами, которая придала образу игривости и нотки ретро-стиля.
Памела, как обычно, отказалась от яркого макияжа. Глаза она подчеркнула блестящими тенями, а на губы нанесла нежно-розовый блеск. Актриса выглядела свежо и очаровательно, много улыбалась и с удовольствием позировала фотографам.
Напомним, Памела Андерсон показала свой осенний сад и похвасталась урожаем.