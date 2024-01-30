С красивой прической и в идеальном пальто: Джулия Робертс посетила показ коллекции весна-лето Jacquemus

Голливудская звезда Джулия Робертс прибыла во Францию, чтобы появится среди гостей модного шоу бренда Jacquemus, которое прошло в музее Fondation Maeght и было посвящено швейцарскому художнику Альберто Джакометти.

На мероприятие она надела очень лаконичны и женственный наряд, который включал элегантное черное пальто с подчеркнутой талией и покатыми плечами. Также на Робертс были черные капроновые колготки и остроносые слингбэки с бантиками.

Завершали образ черная сумка с металлической круглой ручкой, макияж, красный маникюр и красивая прическа с легкими локонами.

Джулия Робертс / Фото: Getty Images

Также Робертс появилась в коротком рекламном видео бренда, вместе с Кайли Дженнер, которая надела на мероприятие эффектное красное мини-платье с подплечниками.

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