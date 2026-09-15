- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 64
- Время на прочтение
- 1 мин
С красивым декольте и разрезом до бедра: модель в соблазнительном платье привлекла внимание на премии "Эмми"
Брукс Нейдер появилась на красной дорожке в сияющем наряде, который эффектно подчеркнул ее стройную фигуру.
Американская модель Брукс Нейдер посетила 78-ю церемонию вручения премии «Эмми», которая состоялась в театре «Пикок» в Лос-Анджелесе.
Блондинка привлекла внимание своим роскошным внешним видом. На ней было красное платье Rodarte, полностью расшитое мелкими пайетками. Наряд имел приталенный силуэт, халтер и большой каплевидный вырез спереди, который стал самой пикантной деталью образа.
У платья также был высокий разрез до бедра, который позволил Нейдер продемонстрировать стройные ноги. К платью она подобрала красные туфли на шпильках с заостренным носком.
Из украшений Брукс выбрала несколько бриллиантовых колец, отказавшись от сережек и колье, чтобы не перегружать и без того сияющий наряд.
Она сделала волнистую укладку и макияж с розовыми румянами и глянцевой помадой нюдового оттенка.
Кстати, красное платье также напоминало образы спасательниц из сериала «Спасатели Малибу», в будущем перезапуске которого снимается Нейдер. На церемонии она вручала награду вместе с коллегами по новому проекту.