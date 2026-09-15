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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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С красивым декольте и разрезом до бедра: модель в соблазнительном платье привлекла внимание на премии "Эмми"

Брукс Нейдер появилась на красной дорожке в сияющем наряде, который эффектно подчеркнул ее стройную фигуру.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Брукс Нейдер

Брукс Нейдер / © Associated Press

Американская модель Брукс Нейдер посетила 78-ю церемонию вручения премии «Эмми», которая состоялась в театре «Пикок» в Лос-Анджелесе.

Брукс Нейдер / © Associated Press

Брукс Нейдер / © Associated Press

Блондинка привлекла внимание своим роскошным внешним видом. На ней было красное платье Rodarte, полностью расшитое мелкими пайетками. Наряд имел приталенный силуэт, халтер и большой каплевидный вырез спереди, который стал самой пикантной деталью образа.

Брукс Нейдер / © Associated Press

Брукс Нейдер / © Associated Press

У платья также был высокий разрез до бедра, который позволил Нейдер продемонстрировать стройные ноги. К платью она подобрала красные туфли на шпильках с заостренным носком.

Брукс Нейдер / © Associated Press

Брукс Нейдер / © Associated Press

Из украшений Брукс выбрала несколько бриллиантовых колец, отказавшись от сережек и колье, чтобы не перегружать и без того сияющий наряд.

Брукс Нейдер / © Associated Press

Брукс Нейдер / © Associated Press

Она сделала волнистую укладку и макияж с розовыми румянами и глянцевой помадой нюдового оттенка.

Брукс Нейдер / © Associated Press

Брукс Нейдер / © Associated Press

Кстати, красное платье также напоминало образы спасательниц из сериала «Спасатели Малибу», в будущем перезапуске которого снимается Нейдер. На церемонии она вручала награду вместе с коллегами по новому проекту.

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