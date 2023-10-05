С красивым макияжем и в длинном черном платье: супермодель Кейт Мосс сходила с Шарлоттой Тилбери в клуб

Супермодель 90-х Кейт Мосс попала под прицел папарацци в Париже в роскошном черном платье. Наряд был длинным и имел роскошные полупрозрачные рукава-флаттер с черной аппликацией и стразами.

Образ звезда дополнила красивым и довольно ярким макияжем со сверкающими тенями на глазах, укладкой, несколькими украшениями и черным клатчем со звездами.

Также вместе с Кейт сфотографировали ее подругу и давнюю коллегу - Шарлотту Тилбери - визажиста и основательницу знаменитого косметического бренда Charlotte Tilbury Beauty.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

50-летняя женщина была одета более эпатажно, чем Кейт, поскольку появилась в черном жакета и платье в яркий принт и с разрезом. Свой лук она тоже дополнила клатчем со стразами, туфлями на высоких каблуках, черными колготками и ярким макияжем.

Кейт Мосс и Шарлотта Тилбери / Фото: Getty Images

Кейт и Шарлотта вышли вместе из отеля Ritz и направлялись в Club Magic, чтобы отпраздновать запуск Charlotte Tilbury's Holiday Campaign. Кейт также снялась в ее новой рекламе бренда.

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