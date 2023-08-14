С красивыми кудряшками и макияжем: супермодель Тайра Бэнкс попала под прицел папарацци

49-летняя модель и телеведущая Тайра Бэнкс, которая прославилась, как создательница реалити-шоу "Топ-модель по-американски", попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе.

Звезда сделала идеальную прическу с объемными локонами, а также яркий макияж с акцентом на румянах. Недавно модель Хейли Бибер назвала такой мейк "клубничным" и показала мастер-класс, как его сделать.

Образ Тайры также состоял из черных лосин с кожаными вставками от Alo Yoga, блейзера и футболки с принтом. Наряд она дополнила кроссовками-сникерами и сумкой в спортивном стиле.

Тайра Бэнкс / Фото: Getty Images

Тайра давно не выходила в свет и не попадала под прицел папарацци. Также она практически не делится снимками своей личной жизни в соцсетях. Один из последних кадров, который она опубликовала в Instagram, было фото в стиле куклы Евы из фильма "Идеальная игрушка", который вышел в 2000 году. Там она как раз сыграла куклу, которая оживает и попадает в реальный мир. Фото модель опубликовала потому что недавно вышла нашумевшая картина о кукле Барби с Марго Робби в главной роли.

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