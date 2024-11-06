С красивыми локонами и в белом мини: Пенелопа Крус на показе бренда Chanel в Гонконге

Испанская актриса Пенелопа Крус посетила показ французского Модного дома Chanel. Бренд презентовал круизную коллекцию 2024-2025 на Replica Show в Гонконгском институте дизайна.

Пенелопа, как амбассадор этой марки, появилась на мероприятии с ног до головы облачена в вещи от Chanel. На актрисе был твидовый костюм, который состоял из мини-юбки с бахромой и укороченного жакета.

Образ она дополнила белой майкой, украшениями с камнями, небольшой сумкой на длинной цепочке, а также туфлями на платформах. Волосы Крус уложили стилисты в роскошные объемные локоны.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Напомним, что Дом Chanel так и не назвал имени нового креативного директора. После ухода модельера Виржини Виар над коллекцией весна-лето 2025, которую презентовали на Неделе моды в Париже, работала целая креативная студия бренда, включающая несколько дизайнеров.

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