С красивыми локонами и в белом мини: Пенелопа Крус на показе бренда Chanel в Гонконге

50-летняя звезда подчеркнула стройные ноги короткой юбкой и красивый бронзовый загар.
Испанская актриса Пенелопа Крус посетила показ французского Модного дома Chanel. Бренд презентовал круизную коллекцию 2024-2025 на Replica Show в Гонконгском институте дизайна.
Пенелопа, как амбассадор этой марки, появилась на мероприятии с ног до головы облачена в вещи от Chanel. На актрисе был твидовый костюм, который состоял из мини-юбки с бахромой и укороченного жакета.
Образ она дополнила белой майкой, украшениями с камнями, небольшой сумкой на длинной цепочке, а также туфлями на платформах. Волосы Крус уложили стилисты в роскошные объемные локоны.
Напомним, что Дом Chanel так и не назвал имени нового креативного директора. После ухода модельера Виржини Виар над коллекцией весна-лето 2025, которую презентовали на Неделе моды в Париже, работала целая креативная студия бренда, включающая несколько дизайнеров.
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