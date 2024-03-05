С красивыми локонами и в мини-платье с перьями: Серена Уильямс посетила фэшн-ивент

42-летняя бывшая первая ракетка мира в коротком наряде пришла на Парижскую неделю моды.

Серена Уильямс посетила показ Модного дома Valentino, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Серена Уильямс / Фото: Associated Press

Для такого события спортсменка выбрала свободное мини-платье сливового оттенка с изображением белых птиц. На манжетах наряда были перья такого же цвета. Аутфит Уильямс дополнила белыми туфлями на шпильках.

Серена Уильямс / Фото: Associated Press

Серена сделала красивую укладку с локонами и макияж с акцентом на глазах, которые подчеркнула черным карандашом. На руках у них были золотые кольца.

Серена Уильямс / Фото: Associated Press

Напомним, Серена Уильямс пришла на фэшн-шоу Balmain в трикотажном черном платье миди с белой каймой на воротнике и с большим белым цветком по всей длине наряда.

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