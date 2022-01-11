С красивыми локонами и в платье с пайетками: Екатерина Бужинская показала новый роскошный образ

С красивыми локонами и в платье с пайетками: Екатерина Бужинская показала новый роскошный образ

Артистка выложила новые снимки из новогодней фотосессии.

Екатерина Бужинская уехала на долгожданный отдых. Где именно артистка будет проводить свой отпуск, пока она не сообщила, а предложила отгадать это фолловерам.

Instagram Екатерины Бужинской

Перед тем как певица будет радовать фотографиями с отдыха, она показала еще один свой новогодний образ.

Екатерина Бужиснька / Instagram Екатерины Бужинской

На фото Катя предстала в роскошном длинном платье, расшитом пайетками. Аутфит она дополнила прической с локонами, красивым макияжем с акцентом на пышных ресницах и большими серьгами-звездами с камнями.

Екатерина Бужиснька / Instagram Екатерины Бужинской

Позировала Бужинская на фоне фотозоны с заснеженными елками.

"Ура! Каникулы! Отдых! Я плодотворно поработала в прошлом году, а сейчас набираюсь сил и вдохновения, чтобы радовать вас новыми песнями в 2022 году. Пока я набираюсь сил — попробуйте угадать, где я сейчас отдыхаю", — написала в посте артистка.

Ранее Бужинская в эффектном луке спела рождественскую колядку.

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