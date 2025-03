С красивыми локонами и в платье цвета хаки: Ева Лонгория на премьере фильма в Лос-Анджелесе

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория посетила в Лос-Анджелесе премьеру семейного комедийного фильма от Disney+ "Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip", в котором она сыграла.

Перед фотокамерами актриса появилась в платье-бюстье длины макси цвета хаки. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

Аутфит Лонгория дополнила красивой прической с локонами, макияжем с пышными ресницами и коричневой помадой и светлым маникюром. Из украшений Ева использовала только кольца.

Напомним, Ева Лонгория на премьеру этой ленты в Мексике надела белое платье с квадратным декольте от бренда Rachel Gilbert.

