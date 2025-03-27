ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
287
Время на прочтение
1 мин

С красивыми локонами и в платье цвета хаки: Ева Лонгория на премьере фильма в Лос-Анджелесе

50-летняя актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" в наряде без бретелек представила комедийную ленту, в которой сыграла главную роль.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Ева Лонгория

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория посетила в Лос-Анджелесе премьеру семейного комедийного фильма от Disney+ "Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip", в котором она сыграла.

Перед фотокамерами актриса появилась в платье-бюстье длины макси цвета хаки. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Аутфит Лонгория дополнила красивой прической с локонами, макияжем с пышными ресницами и коричневой помадой и светлым маникюром. Из украшений Ева использовала только кольца.

Напомним, Ева Лонгория на премьеру этой ленты в Мексике надела белое платье с квадратным декольте от бренда Rachel Gilbert.

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева лонгория / © Associated Press

Ева лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
287
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie