С красной помадой и светлыми волосами: Рианна кардинально сменила имидж и пришла на вечеринку

В этом наряде и с новой прической она выглядела шикарно.

Поп-звезда Рианна, которая недавно сменила темные локоны на светлые, опять немного модифицировала стиль - добавив к прическе челку. В таком образе она появилась на на вечеринке по случаю презентации коллаборации кроссовок FENTY x PUMA.

Рианна / Фото: Associated Press

Мероприятие состоялось в Лондоне, а звезда пришла на него в оверсайз-наряде оттенка капучино.

В частности Рианна надела рубашку и брюки, которые дополнила пальто, что было на несколько тонов светлее, и кроссовки.

Рианна / Фото: Associated Press

Макияж у знаменитости был ярким, поскольку она сделала идеальные черные стрелки, накрасила глаза блестящими тенями, а ее губы украшала ярко-красная помада.

Рианна / Фото: Associated Press

Красным был и маникюр звезды. Ее глаза на некоторых снимках украшали большие очки в роговой оправе в стиле 70-х. Завершили этот стильный лук множество украшений на шее и руках.

Рианна / Фото: Associated Press

Этот ее выход в свет случился после слухов о третьей беременности. Станет ли Рианной мама еще одного ребенка не комментировала, хотя ранее и появлялась на публике в леопардовом мини-платье, которое носила в сочетании с меховой сумкой Louis Vuitton и на беременную похожа не была.

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