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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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С красной помадой и в костюме с жилетом: Леа Сейду в стильном образе появилась на шоу

Французская актриса выбрала для появления на телешоу костюм в мужском стиле, который ей отлично шел.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Леа Сейду

Леа Сейду / © Getty Images

Леа Сейду стала гостьей «Вечернего шоу» с Джимми Фэллоном в Нью-Йорке.

Для своего появления в эфире Леа выбрала серый костюм в тонкую полоску, состоящий из широких брюк со стрелками и приталенного жилета с V-образным вырезом, декоративными клапанами карманов и застежками в виде маленьких металлических крючков.

Леа Сейду / © Getty Images

Леа Сейду / © Getty Images

Сейду сочетала жилет с классической белой рубашкой с отложным воротником и длинными рукавами, застегнутой на все пуговицы.

Аутфит актриса дополнила черными кожаными туфлями на каблуках. Леа сделала стильную укладку, макияж с розовыми румянами и красной помадой, а также красный маникюр. Небольшие серьги и лаконичное кольцо завершили лук звезды.

Напомним, Леа Сейду в эффектном платье Louis Vuitton позировала на гала-вечере.

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