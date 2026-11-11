С красной помадой и в костюме с жилетом: Леа Сейду в стильном образе появилась на шоу

Леа Сейду / © Getty Images

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Леа Сейду стала гостьей «Вечернего шоу» с Джимми Фэллоном в Нью-Йорке.

Для своего появления в эфире Леа выбрала серый костюм в тонкую полоску, состоящий из широких брюк со стрелками и приталенного жилета с V-образным вырезом, декоративными клапанами карманов и застежками в виде маленьких металлических крючков.

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Леа Сейду / © Getty Images

Сейду сочетала жилет с классической белой рубашкой с отложным воротником и длинными рукавами, застегнутой на все пуговицы.

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Аутфит актриса дополнила черными кожаными туфлями на каблуках. Леа сделала стильную укладку, макияж с розовыми румянами и красной помадой, а также красный маникюр. Небольшие серьги и лаконичное кольцо завершили лук звезды.

Напомним, Леа Сейду в эффектном платье Louis Vuitton позировала на гала-вечере.

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