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- Шоу-бизнес
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С красной помадой и в костюме с жилетом: Леа Сейду в стильном образе появилась на шоу
Французская актриса выбрала для появления на телешоу костюм в мужском стиле, который ей отлично шел.
Леа Сейду стала гостьей «Вечернего шоу» с Джимми Фэллоном в Нью-Йорке.
Для своего появления в эфире Леа выбрала серый костюм в тонкую полоску, состоящий из широких брюк со стрелками и приталенного жилета с V-образным вырезом, декоративными клапанами карманов и застежками в виде маленьких металлических крючков.
Сейду сочетала жилет с классической белой рубашкой с отложным воротником и длинными рукавами, застегнутой на все пуговицы.
Аутфит актриса дополнила черными кожаными туфлями на каблуках. Леа сделала стильную укладку, макияж с розовыми румянами и красной помадой, а также красный маникюр. Небольшие серьги и лаконичное кольцо завершили лук звезды.
Напомним, Леа Сейду в эффектном платье Louis Vuitton позировала на гала-вечере.