С красной помадой и в платье с цветочными аппликациями: элегантная Тильда Суинтон на гала-концерте

61-летняя британская актриса выбрала для своего выхода изысканный лук.
Тильда Суинтон посетила второй ежегодный гала-концерт Музея академии в Лос-Анджелесе.
Перед фотографами актриса появилась в стильном черном платье макси с золотыми пуговицами от бренда Schiaparelli, украшенном цветочными аппликациями из пайеток и бисера. Платье идеально сидело на ее стройной фигуре. К наряду она подобрала черные туфли.
Суинтон сделала скромную прическу и макияж с акцентом на красной помаде, оставив глаза, как она любит, ненакрашенными. Темно-бордовый маникюр и кольцо с камнями завершили эффектный аутфит Тильды.
Напомним, недавно Суинтон посетила Нью-Йоркский кинофестиваль, где предстала в лаконичном платье из бархата в фасоне удлиненного жакета. Платье имело лацканы, накладные карманы и было украшено одной золотой пуговицей на талии.
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