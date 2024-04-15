С красной помадой и в платье с пайетками: Зои Салдана в эффектном аутфите позировала на премии

Актриса в вечернем наряде от Givenchy сияла на красной дорожке.

Зои Салдана стала гостьей церемонии вручения премии Breakthrough Prize в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе. На мероприятие она пришла в сопровождении мужа Марка Перего.

Зои Салдана и Марко Перего / Фото: Associated Press

Для такого события актриса выбрала вечернее платье-бюстье с пайетками от бренда Givenchy, которое прекрасно подчеркнула ее стройную фигуру и хрупкие ключицы.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Наряд Зои скомбинировали с черными босоножками с ремешками. В ушах у нее были бриллиантовые серьги Fernando Jorge, а на руках – золотые кольца с камнями. Звезда распустила волосы, сделала макияж с акцентом на красной помаде и красный маникюр.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Напомним, Зои Салдана в образе в стиле сафари посетила показ Saint Laurent в Париже.

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