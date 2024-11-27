С красной помадой и в платье с разрезами: американская стилистка в соблазнительном луке пришла на вечеринку

Американская стилистка Элизабет Салсер посетила праздничную вечеринку Goop Beauty & Violet Grey в Нью-Йорке.

Для своего появления она выбрала пикантный образ. На Элизабет было черное асимметричное платье с разрезами, через которое она продемонстрировала свои стройные ноги.

Элизабет Салсер / Фото: Getty Images

На Салсер были также черные капроновые колготки, черные замшевые туфли с золотыми носками и объемная бежевая шуба. Она распустила волосы, сделала яркий макияж с акцентом на красной помаде, украсила уши золотыми серьгами с камнями, шею – золотой цепочкой, а пальцы – кольцами.

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