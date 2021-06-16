С красной помадой и в платье с вышивкой: Ирина Федишин продемонстрировала роскошный образ

Артистка похвасталась красивым нарядом от украинского дизайнера, в котором готовит поклонникам сюрприз.

Ирина Федишин опубликовала в Instagram видео со съемок, которые проходили в городе Каменец-Подольский.

Певица продемонстрировала там роскошный образ в платье длины макси из органзы и с красивой вышивкой, пышными полупрозрачными рукавами от украинского дизайнера Татьяны Палий.

Свой аутфит звезда дополнила укладкой с локонами и насыщенным макияжем с акцентом на красной помаде.

В посте Ирина заинтриговала своих фолловеров, написав: "Готовим для вас сюрприз ко Дню независимости Украины".

Поклонники Федишин в восторге от ее образа.

"Всегда очень-очень красивая Ирина Федишин", "Вы невероятная", Великолепные вы и замечательный город", "Богиня", — написали они в комментариях.

Напомним, Ирина похвасталась луком в длинном оранжевом кардигане с зелено-желтыми и серыми вставками. Под ним на звезде был светлый топ и белые джинсы-скинни.

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