- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 459
- Время на прочтение
- 1 мин
С красной помадой и в платье с высоким разрезом: красивая Наоми Уоттс на премьере сериала в Лондоне
57-летняя британская актриса выглядела изысканно на мероприятии.
В Лондоне состоялась премьера нового юридического драматического сериала «Все честно» (All’s Fair), которую посетила одна из его героинь — Наоми Уоттс.
Актриса выбрала для своего появления атласное черное платье миди от Mugler с эффектным высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги. Наряд также имел драпировку на рукавах, акцентную талию и вытачки.
Лук Уоттс дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках Jimmy Choo и черным клатчем-футляром со стразами Judith Leiber. У Наоми была стильная прическа, макияж с контрастной красной помадой и красный маникюр.
Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, руки — кольцами с бриллиантами, а к наряду прикрепила бриллиантовую брошь с бахромой из камней от Cartier.
Вместе с Наоми на премьере побывали и другие героини сериала, среди которых: Ким Кардашьян, Сара Полсон, Тейана Тейлор и Ниси Нэш.
Напомним, Наоми Уоттс на премьеру сериала в Париже надела черный наряд от Valentino, который состоял из юбки миди и кружевного «голого» топа, под которым отсутствовал бюстгальтер.