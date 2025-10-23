С красной помадой и в платье с высоким разрезом: красивая Наоми Уоттс на премьере сериала в Лондоне

Наоми Уоттс / © Associated Press

В Лондоне состоялась премьера нового юридического драматического сериала «Все честно» (All’s Fair), которую посетила одна из его героинь — Наоми Уоттс.

Наоми Уоттс / © Associated Press

Актриса выбрала для своего появления атласное черное платье миди от Mugler с эффектным высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги. Наряд также имел драпировку на рукавах, акцентную талию и вытачки.

Наоми Уоттс / © Associated Press

Лук Уоттс дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках Jimmy Choo и черным клатчем-футляром со стразами Judith Leiber. У Наоми была стильная прическа, макияж с контрастной красной помадой и красный маникюр.

Наоми Уоттс / © Associated Press

Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, руки — кольцами с бриллиантами, а к наряду прикрепила бриллиантовую брошь с бахромой из камней от Cartier.

Наоми Уоттс / © Associated Press

Вместе с Наоми на премьере побывали и другие героини сериала, среди которых: Ким Кардашьян, Сара Полсон, Тейана Тейлор и Ниси Нэш.

Тейана Тейлор, Сара Полсон, Ким Кардашян, Ниси Нэш и Наоми Уоттс / © Associated Press

Напомним, Наоми Уоттс на премьеру сериала в Париже надела черный наряд от Valentino, который состоял из юбки миди и кружевного «голого» топа, под которым отсутствовал бюстгальтер.