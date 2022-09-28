С красной помадой и в прозрачном платье: Кейт Мосс пришла на модный показ в эффектном луке

Образ Кейт был драматичным и очень элегантным.

48-летняя британская супермодель Кейт Мосс посетила показ коллекции весна-лето французского Модного дома Saint Laurent, который проходил в Париже 27 сентября. На шоу Кейт появилась в компании своего молодого возлюбленного - Николая фон Бисмарка - британо-немецкого фотографа.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Для мероприятия модель выбрала total black look, в котором сочетала полупрозрачное черное мини-платье с длинными рукавами и оборками, а также черные колготки и сатиновые босоножки с пряжками.

Бюстгальтер под платье модель не надела, взяв пример с других знаменитостей, которые поддерживают моду на Free the nipple.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

В качестве верхней одежды она надела шубу из искусственного меха. Кейт носила эту вещь немного драматично, приспустив с плеч.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Ярким пятном образа звезды стал макияж, поскольку она сделала акцент на красных губах, а вот глаза накрасила полупрозрачными тенями с шимером и сделала коричневые стрелки.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

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