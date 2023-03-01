С красной помадой и в твидовом жакете с бантами: 89-летняя Джоан Коллинз на светском мероприятии в Лондоне

Джоан Коллинз попала в объективы папарацци на улицах Лондона, когда она в компании своего мужа Перси Гибсона шла на ужин Armani and A Rabbit's Foot's Power of Film.

Актриса выбрала для своего выхода элегантный образ total black. На ней было широкое полупальто с меховыми манжетами и воротником, прямые брюки с небольшими разрезами снизу и кожаные сапоги. В руке Джоан держала атласную сумочку.

Джоан Коллинз / Фото: Getty Images

На самом мероприятии Коллинз продемонстрировала твидовый жакет с атласными бантами. Лацкан она украсила элегантной бриллиантовой брошью в виде цветка.

Джоан Коллинз / Фото: Getty Images

Аутфит Джоан дополнила кружевными перчатками без пальцев, объемной прической с локонами и насыщенным макияжем с красной помадой. В ушах были массивные бриллиантовые серьги, а на руке – золотое кольцо с камнями. Длинный перламутровый маникюр завершил лук звезды.

Напомним, на вечеринку британского Vogue And Tiffany&Co. в Лондоне Коллинз пришла в коричнево-золотистом жаккардовом пальто с завязками, черной полупрозрачной блузке с вышивкой из блесток и черных брюках.

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