С красной помадой на губах и сумкой-ракушкой в руке: Хелену Кристенсен сфотографировали в Нью-Йорке

55-летняя Хелена Кристенсен - супермодель 90-х - попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Она посетила вечеринку Goop Beauty & Violet Grey в Chez Margaux.

Модель надела по такому случаю наряд черного цвета - ансамбль, который включал обтягивающую юбку с высокой посадкой и топ-бандо. На плечи она накинула кардиган с пуговицами.

Впечатлили в этом луке аксессуары Хелены, ведь она дополнила образ балетками с перфорацией и очень оригинальной сумкой в виде огромной ракушки. Макияж модель сделала ярким, как и маникюр - она использовала красный оттенок помады и лака для ногтей.

Хелена Кристенсен / Фото: Getty Images

Напомним, что Кристенсен также посещала в этом году 77-й Каннский кинофестиваль. На Хелене было тогда белоснежное платье Vivienne Westwood с корсетом, которые подчеркивал талию. Бретелек у наряда не было, но к нему крепилась накидка из тонкой шифоновой ткани, которая эффективно развивалась и имела очень длинный шлейф.

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