С красной помадой на губах: Николь Шерзингер показала свою высокоинтенсивную тренировку

Певица раскрыла секрет своей отличной физической формы.
45-летняя певица, ведущая и бывшая солистка The Pussycat Dolls – Николь Шерзингер – много времени уделяет занятиям спортом, чтобы всегда быть в лучшей форме. Часто в спортзал она ходит со своим бойфрендом – бывшим спортсменом и моделью Томом Эвансом.
Звезда предпочитает высокоинтенсивные тренировки, которые быстро дают результат. Так, одну из них она показала в своем Instagram. Во время нее певица использовала гантели, гири, и эспандеры. Каждое упражнение выполняется в течение 30 секунд, а затем следуют 2 минуты отдыха, и так повторяется 3-4 круга.
"Прокачай свои ягодицы – это сделает тебя лучше", - подписала Шерзингер видео. Интересно, что занималась артистка с макияжем на лице, в частности, красной помадой.
Напомним, ранее Николь Шерзингер в платье с пикантным декольте и разрезом до бедра пришла на премию. Она посетила церемонию театральной премии Лоуренса Оливье в Лондоне и получила награду за лучшую женскую роль в мюзикле режиссера Джейми Ллойда "Бульвар Сансет".
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