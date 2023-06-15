С красным макияжем и в странном платье: эпатажный образ Джулии Фокс во Флоренции

В этом наряде она была похожа на инопланетянку.

В среду, 14 июня, в итальянском городе Флоренция на площади Микеланджело состоялось грандиозное событие мира моды - шоу, организованное ритейлером люксовой одежды и предметов роскоши LuisaViaRoma и британским изданием Vogue. Оно было посвящено культовым стилям последних 50 лет и прошло под открытым небом.

Одной из гостей мероприятия стала американская модель Джулия Фокс, которая завоевала негласное звание одной из самых эпатажных моделей последнего времени. Девушка не боится модных экспериментов, которые иногда шокируют.

В этот раз она надела красное платье-водолазку с необычной объемной баской. Платье было полностью расшито пайетками.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

В руках она держала мини-сумку от бренда Amina Muaddi, обула туфли на огромной подошве и сделала красный макияж. На лице у модели также было необычное украшение, но потом она его сняла.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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