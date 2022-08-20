С красным маникюром и в мини-платье со шнуровками: американская порноактриса в откровенном образе прогулялась по городу

Звезда фильмов для взрослых Эмбер Линн попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса.

Для прогулки женщина выбрала сексуальный образ. На ней было черное мини-платье с американской проймой и шнуровками по бокам, идеально подчеркнувшее ее обольстительную фигуру.

Эмбер Линн / Фото: Getty Images

Наряд порноактриса скомбинировала с черными босоножками-ботильонами в сетку и на шпильках. На руке у нее был широкий золотой браслет с жемчугом, в ушах – массивные жемчужно-золотые серьги из этого же комплекта, а на лице – очки.

Эмбер Линн / Фото: Getty Images

Линн сделала укладку, насыщенный макияж и завершила образ длинным красным маникюром.

Напомним, в нашем материале можно узнать, как сложились судьбы самых известных порноактрис.

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