С красным маникюром и в наряде с перьями: эффектный аутфит Наоми Кэмпбелл в Катаре

С красным маникюром и в наряде с перьями: эффектный аутфит Наоми Кэмпбелл в Катаре

Супермодель посетила светское мероприятие.

Наоми Кэмпбелл вчера, 3 ноября, побывала на церемонии награждения Fashion Trust Arabia Prize 2021, которая состоялась в Национальном музее Катара в Дохе.

Перед камерами супермодель появилась в эффектном аутфите. На ней было кремовое асимметричное платье с коротким передом и длинным задом. Наряд был расшит веточками-перьями, золотистым декором и жемчугом.

Наоми Кэмпбелл / Getty Images

Верх Кэмпбелл сочетала с белыми прямыми брюками и босоножками цвета металлик на высокой платформе и каблуках. Красный маникюр гармонично выглядел с этой обувью. Одну ногу модель украсила золотой цепочкой.

Волосы Наоми распустмла, сделала макияж с акцентом на глазах, украсила шею бриллиантовым ожерельем, а руку – кольцом с диамантами и изумрудом.

На церемонии в Катаре также побывала мама Илона Маска – Мэй Маск, которая блистала в экстравагантной блузке с пышными рукавами, интересным декором на плечах и длинным шлейфом, а также в прямых брюках. Наряд Мэй сочетала с бежевыми босоножками.

Мэй Маск / Getty Images

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