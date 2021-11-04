С красным маникюром и в наряде с перьями: эффектный аутфит Наоми Кэмпбелл в Катаре

Супермодель посетила светское мероприятие.
Наоми Кэмпбелл вчера, 3 ноября, побывала на церемонии награждения Fashion Trust Arabia Prize 2021, которая состоялась в Национальном музее Катара в Дохе.
Перед камерами супермодель появилась в эффектном аутфите. На ней было кремовое асимметричное платье с коротким передом и длинным задом. Наряд был расшит веточками-перьями, золотистым декором и жемчугом.
Верх Кэмпбелл сочетала с белыми прямыми брюками и босоножками цвета металлик на высокой платформе и каблуках. Красный маникюр гармонично выглядел с этой обувью. Одну ногу модель украсила золотой цепочкой.
Волосы Наоми распустмла, сделала макияж с акцентом на глазах, украсила шею бриллиантовым ожерельем, а руку – кольцом с диамантами и изумрудом.
На церемонии в Катаре также побывала мама Илона Маска – Мэй Маск, которая блистала в экстравагантной блузке с пышными рукавами, интересным декором на плечах и длинным шлейфом, а также в прямых брюках. Наряд Мэй сочетала с бежевыми босоножками.
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