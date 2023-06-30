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С красным маникюром и в платье с цветочными аппликациями: Екатерина Кухар продемонстрировала красивый образ

С красным маникюром и в платье с цветочными аппликациями: Екатерина Кухар продемонстрировала красивый образ

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
933
Время на прочтение
1 мин
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С красным маникюром и в платье с цветочными аппликациями: Екатерина Кухар продемонстрировала красивый образ

Екатерина Кухар / Фото: Instagram Екатерины Кухар

Прима-балерина порадовала поклонников новым снимком.

Екатерина Кухар опубликовала в соцсети новое фото, на котором продемонстрировала красивый аутфит. Балерина предстала в черном длинном платье с желтыми цветочными аппликациями и рукавами с прорезями. Талию она подчеркнула черным тканевым поясом.

Екатерина сделала идеально ровную укладку, макияж с акцентом на глазах, шею украсила кулоном на цепочке, а руку – часами. Красный маникюр завершил лук Кухар.

Екатерина Кухар / © Instagram Екатерины Кухар
Екатерина Кухар / Фото: Instagram Екатерины Кухар

Позировала балерина в заведении с красивой панорамой.

Напомним, муж Екатерины Кухар – Александр Стоянов – рассказал о дебюте балета "Лісова пісня" в Австралии и Новой Зеландии.

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Дата публикации
Просмотры
933
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