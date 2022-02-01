С красным маникюром и в платье с разрезом: Ирина Федишин показала, что муж подарил ей на юбилей

С красным маникюром и в платье с разрезом: Ирина Федишин показала, что муж подарил ей на юбилей

Певица продемонстрировала эффектный образ, в котором она принимала поздравления с днем рождения от мужа.

Сегодня, 1 февраля, Ирина Федишин отмечает свое 35-летие. В Instagram артистка показала свой праздничный образ и подарок от супруга.

На фото и видео звезда предстала в черном обтягивающем платье с откровенным разрезом, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

Ирина Федишин / Instagram Ирины Федишин

Аутфит Ирина дополнила укладкой с легкими локонами, нежным макияжем, лаконичными серьгами и красным маникюром.

Ирина Федишин / Instagram Ирины Федишин

Муж Федишин – Виталий Човнык – подарил ей огромный букет тюльпанов, а также большую черную коробку с надписью Love, в которой были воздушные шарики в виде красных сердец. Но это не все – на дне коробки артистка нашла путевку на Мальдивы. Ирина очень обрадовалась такому подарку.

"Друзья, спасибо за невероятное количество поздравлений и теплых слов. ps: сегодня утром меня ждал очень приятный сюрприз", — подписала фото певица.

Поздравляем артистку с днем рожденья!

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