С красным маникюром и жемчужными серьгами: красивый образ "Холостячки" Златы Огневич из фотосессии

Артистка выложила новый снимок в соцсети.

Певица и главная героиня реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич показала новый снимок из фотосессии авторства Natalia Dudych.

Артистка позировала в наряде с полуобнаженной спиной и с низким хвостом. На лице у нее – нежный макияж. Уши Злата украсила элегантными жемчужными серьгами. Красный маникюр завершил лук Огневич.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Подписью к фото звезда заинтриговала поклонников.

"Стольким хочется с вами поделиться, буду это делать постепенно. Главное, что сейчас происходит со мной - трансформация и обновление. Этот период буду вспоминать с улыбкой благодарностью Вселенной за то, КАК она умеет удивлять и направлять.

И еще! Мое убеждение по поводу энергии, которая пронизывает абсолютно все пространство- находит подтверждение в событиях, людях. Не хочу говорить вам изъезженную фразу: "Будьте аккуратны с мыслями и установками, которые посылаете в пространство", с ней все ясно и так.

А вот хочу сказать другое - МЫШЛЕНИЕ. Это основа всего и база, на которую можно опираться. Мыслить исключительно позитивно - также не работает. Мыслить глубоко, осознанно, экологично - вот, что ВАЖНО", - написала под снимком певица.

Ранее Злата продемонстрировала сексуальный образ из этого фотосета: певица позировала с аксессуаром в виде черной полоски с золотой металлической вставкой на груди вместо бюстгальтера.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

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