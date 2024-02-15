С красным сердцем на огромных ягодицах: 155-килограммовая Тесс Холлидей показала откровенные фото топлес

38-летняя модель plus-size позировала только в трусах.

Одна из самых больших в мире моделей plus-size Тесс Холлидей в День всех влюбленных опубликовала в Instagram свою валентинку.

Тесс предстала в откровенном образе. Она позировала топлес на коленях и спиной к фотокамере. Из одежды на ней были только трусы в виде красного сердца с кружевным обрамлением-рюшами. Лук она дополнила красными мюлями на каблуках.

Тесс Холлидей / Фото: Instagram Тесс Холлидей

Холлидей без комплексов продемонстрировала целлюлит на бедрах и пятой точке.

Тесс Холлидей / Фото: Instagram Тесс Холлидей

Тесс своим примером мотивирует женщин любить свое тело в любом весе и с любыми формами.

Тесс Холлидей / Фото: Instagram Тесс Холлидей

Свой лук модель дополнила волнистой укладкой, макияжем с черными стрелками и помадой ягодного оттенка, а также длинными серьгами.

Тесс Холлидей / Фото: Instagram Тесс Холлидей

Напомним, пышнотелая модель с Панамы Грейси Бон в кружевном белье показала огромные ягодицы на улицах Рима.

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