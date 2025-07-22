С красным цветком на груди: красивый Педро Паскаль на премьере в Лос-Анджелесе

Педро Паскаль / © Associated Press

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Актер Педро Паскаль, которого многие знают и любят по ролям в таких культовых сериалах как «Игра престолов», «Мандалорец» и «Последние из нас» посетил премьеру фильма «Фантастическая 4: Первые шаги» в Лос-Анджелесе. В этой картине актер сыграл одну из главных ролей вместе с Ванессой Кирби, Джозефом Куинном и Эбоном Мосс-Бакраком.

Педро надел белый приталенный пиджак с элегантным воротником и одной пуговицей, а также черные свободные брюки. Но настроение в его образе создавали аксессуары — в частности, красный цветок в нагрудном кармане и шарф в горошек на шее, которые придавали образу легкий шик.

Педро Паскаль / © Associated Press

Были и еще некоторые детали: белая майка, которую актер надел под пиджак, остроносые туфли и очки в широкой чернйо оправе.

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Также отметил, что белая майка, как на Педро — сейчас очень популярна среди мужчин. Многие поняли, что она удобная и подходит для бесчисленного количества нарядов, поэтому стала невероятно популярной этим летом, особенно в жаркие дни.