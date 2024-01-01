С красными волосами и в длинном пальто: Меган Фокс с женихом на утренней прогулке

Актриса проводит время в штате Колорадо, наслаждаясь снегом и холодом. В преддверии Нового года ее заметили фотографы.

Американская звезда - актриса Меган Фокс, известная по роли в фильме "Трансформеры", попала под прицел папарацци со своим женихом - музыкантом Колсоном Бэйкером, более известным под псевдонимом Machine Gun Kelly.

Пара сейчас проводит время на курорте в Аспене - излюбленном месте для зимнего отдыха у знаменитостей и миллионеров.

Актриса была одета в длинное черное пальто, белую меховую кофту с капюшоном, а также кеды. Волосы у Меган еще красного цвета. Также она сделала макияж и очень длинные ногти. В руке звезда несла необычную сумку красного оттенка.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly / Фото: Getty Images

Колсон также оделся для прогулки необычно, поскольку сочетал кожаные широкие штаны с дутой короткой курткой и рубашкой. Также отметим, что у артиста новая прическа с выбритыми висками.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly / Фото: Getty Images

Помимо Меган в Аспене проводят зимние праздники и другие звезды. Ранее папарацци иже заметили там Мерайю Кэри, а также Рианну с семьей.

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