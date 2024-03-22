С крохотной сумкой и в прозрачном платье: Хлое Кардашьян надела откровенный лук на мероприятие сестры

Образ получился очень смелым и полностью соответствовал тренду на обнаженность, которые в последние годы популярен среди звезд.

39-летняя американская телезвезда и бизнесвумен Хлое Кардашьян попала под прицел папарацци в Западном Голливуде, когда шла в сопровождении охраны к своему внедорожнику. Хлое посетила мероприятие организованное ее младшей сестрой Кайли в честь запуска нового бренда напитков девушки.

Для вечеринки Кардашьян надела полупрозрачное черное мини-платье у которого были разные рукава. Его она носила в сочетании с капроновыми колготками, туфлями на каблуках, а также солнцезащитными очками.

На шее и в ушах Хлое были серьги и подвеска с бриллиантами, а в руке она несла крохотную сумку Hermès ярко-голубого цвета.

Хлое Кардашьян / Фото: Getty Images

Виновница торжества - Кайли - также посетила это мероприятие, но ее образ был неудачным, поскольку звезда надела черное обтягивающее латексное платье, на котором очень сильно было видно отпечатки пальце из-за чего оно выглядело неопрятно.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

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