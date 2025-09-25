С кружевной вставкой на животе: звезда сериала "Большая маленькая ложь" пришла на Неделю моды

Шейлин Вудли / © Getty Images

Знаменитые бренды активно демонстрируют публике свои коллекции на сезон весна-лето 2026 и гостьей шоу Fendi стала 33-летняя актриса Шейлин Вудли — звезда сериала «Большая маленькая ложь», а также фильмов «Дивергент» и «Виноваты звезды».

Актриса на показе Fendi привлекла внимание своим появлением в эффектном платье, которое было интересного дизайна. Ее темное платье было приталенного силуэта, с прозрачным лифом, глубоким V-образным декольте, а также тонкими бретелями. На подоле платье украшала вставка ткани, которая придавала ему фасон русанки, а вот на животе у наряда была полупрозрачная вставка из кружева.

Шейлин Вудли / © Getty Images

Но не только платье Шейлин заслуживало внимания, а и ее аксессуары. Актриса обула черные мюли на танкетке Fendi Arco известны своими округлыми формами и элегантным сочетанием современной эстетики с элементами традиционной итальянской обуви. В руке звезда держала также коричневую сумку Peekaboo с короткой ручкой. Завершали лук очки и массивные золотые серьги.

Напомним, что HBO подтвердил — культовый сериал «Большая маленькая ложь» вернется с третьим сезоном. Сценарий первой серии напишет Франческа Слоун («Мистер и миссис Смит»), которая также выступит исполнительным продюсером вместе с Дэвидом Э. Келли, Николь Кидман и Риз Уизерспун. Актрисы Николь Кидман и Риз Уизерспун снова появятся в главных ролях, а зрители ожидают также возвращения других звезд сериала, среди которых Шейлин Вудли, Зои Кравиц и Мерил Стрип.