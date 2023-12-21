С кружевным декольте и красной помадой: дочь Мика Джаггера под прицелом папарацци

Девушку сфотографировали в Лондоне.
Дочь лидера легендарной британской рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера – Джорджия Мэй Джаггер – попала под прицел фотографов, которые ожидали ее возле отеля Broadwick Soho.
31-летняя модель покидала заведение в черном мини-платье, которое на декольте и подоле украшало прозрачное кружево.
Наряд Джорджия сочетала с классическим пальто на пуговицах и с меховым воротником, а также надела черные капроновые колготки и сатиновые туфли.
Губы она накрасила красной помадой, а глаза - серебристыми тенями, которые сделали образ более праздничным и гламурным. Также красным она накрасила ногти и завершила образ сумкой от Chanel.
Напомним, что также Джорджия появилась на красной дорожке в необычном платье от Vivienne Westwood с огромным бантом. В этом платье она посетила мероприятие в Лондоне – Vogue World.
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