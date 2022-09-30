С крыльями и в белье из камней: Деми Роуз похвасталась сексуальной фигурой

Деми Роуз не перестает радовать подписчиков новыми и горячими снимками. На этот раз красавица снялась в фотосессии у моря и на фоне скалы.

Деми предстала в эффектном белье из камней. Такое белье почти ничего не прикрывало, но прибавляло к его аутфиту роскоши и красоты. Лук она дополнила большими голубыми крыльями.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми сделала себе прическу "лошадиный хвост" и макияж с акцентом на пышных густых ресницах.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Роуз с рахных ракурсов продемонстрировала свою сексуальную фигуру.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

"Кто-то где-то ищет вас в каждом встречном человеке", — подписала фотографии модель.

Напомним, вчера Роуз показала откровенные фото в золотых стрингах и без бюстгальтера.

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