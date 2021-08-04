С крыльями и в платье с обнаженной спиной: Екатерина Кухар отдыхает на Мальдивах

Прима-балерина поделилась фотоотчетом из своего отпуска.

Екатерина Кухар вместе с супругом Александром Стояновым наслаждается отдыхом в райском уголке – на Мальдивах.

Оттуда балерина выложила интересные снимки, на которых продемонстрировала нежный образ. Знаменитость позировала босиком на фоне океана в голубом платье макси с обнаженной спиной. Сзади у нее были большие крылья.

Екатерина Кухар / Instagram Екатерины Кухар

"В полумраке считаю до десяти… Чтобы не написать тебе глупости…", - подписала снимки балерина.

Екатерина Кухар / Instagram Екатерины Кухар

Еще Кухар опубликовала снимки, на которых она сидит за обеденным столом на пляже. Перед ней тарелка с едой. Одета балерина в бежевый купальник и топ-сетку.

Екатерина Кухар / Instagram Екатерины Кухар

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В посте Катя поразмышляла на тему питания:

"Здоровое питание — это есть простую пищу, свойственную вашему региону. Она должна быть свежая, качественная и приготовлена с любовью. Тогда можно быть уверенными, что в ней нет трансжиров, ГМО или вредных ингредиентов, которыми напичкан сегодня любой продукт, сделанный в промышленных условиях. Если вы будете так питаться дома, то и ваши дети получат этот очень важный навык — есть полезную и качественную еду.

Екатерина Кухар / Instagram Екатерины Кухар

Если же вы путешествуете, то выбирайте региональную кухню, это, во-первых, даст вам возможность попробовать новые блюда, а во-вторых, разнообразит ваши впечатления о той стране, где вы пребываете. Если есть возможность, то, конечно, постарайтесь найти для этого хороший ресторан".

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