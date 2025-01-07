С кудрями и в платье с пайетками: американский ведущий позировали на вечеринке в гламурном луке

Джонатан Ван Несс в лавандовом наряде появились на пати.
Американский парикмахер, телеведущий и небинарная персона (это человек, не чувствующий себя исключительно женщиной или исключительно мужчиной) – Джонатан Ван Несс – побывали на вечеринке в ресторане Spago в Лос-Анджелесе, которую устроил Netflix, чтобы почтить своих номинантов и лауреатов на премию "Золотой" глобус". В этом году стриминговая платформа получила 14 номинаций на премию и выиграла семь из них.
На ивенте Ван Несс предстали в гламурном аутфите. На них было лавандовое длинное платье с американским проемом и пайетками, которое скомбинировали с удобными кроссовками. В руке Джонатан держали кожаный клатч баклажанового оттенка.
Телеведущий сделал красивую укладку с кудрями, легкий макияж с накладными пышными ресницами, гигиенический маникюр и украсили пальцы кольцами с камнями.
Напомним, на красной дорожке премии "Золотой глобус" Джонатан Ван Несс появились в элегантном платье макси с драпировкой, обнаженными плечами, объемной бретелькой-воланом и со шлейфом от бренда Christian Siriano.
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